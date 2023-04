900 Jahre Kloster Kamp Eine Zeitreise ins Kamper Mittelalter

Janna und Andreas Queitsch haben sich der Zeit des hohen Mittelalters verschrieben. Zusammen mit gut 20 weiteren Mitgliedern der IG Wolf schlagen sie am 20. und 21. Mai ihre Zelte auf dem Abteiplatz in Kamp-Lintfort auf, um den Besuchern das Mittelalter und die Gründung von Kloster Kamp im Jahr 1123 so authentisch wie möglich zu vermitteln. „Wir lassen Geschichte lebendig werden“, erklärte Janna Queitsch am Mittwoch am Ort des Geschehens. „Erlebnis Mittelalter“ heißt die Veranstaltung, die ein städtischer Beitrag im Jubiläumsjahr von Kloster Kamp ist, das 2023 seit 900 Jahren besteht. „Mit der IG Wolf haben wir einen Partner gefunden, der für seine authentische und geschichtstreue Darstellung des hohen Mittelalters bekannt ist“, erklärte Kulturdezernent Christoph Müllmann. Der Kontakt zur Interessengemeinschaft kam bereits vor zwei Jahren durch Stadtarchivar Martin Klüners zustande.