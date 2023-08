900 Jahre Kloster Kamp in Kamp-Lintfort Boden-Radar macht Kamps Klostergeschichte wieder sichtbar

Der Vorschlag, solche physikalischen Messungen auf dem Abteiplatz durchführen zu lassen, kam von Stadtarchivar Martin Klüners. „In Italien konnten Wissenschaftler 2020 über diese Methode die Grundrisse einer römischen Stadt darstellen“, berichtete er am Mittwoch vor der Sitzung des Kulturausschusses. Anhand dieser Methode sei es möglich, auch ohne Eingriffe in das Erdreich, Strukturen sichtbar zu machen, die auf archäologische Befunde – wie zum Beispiel die Grundmauern ehemaliger Klostergebäude – hindeuten können. Und auf den Kamper Berg herrschte über die Jahrhunderte hinweg eine rege Bautätigkeit: So wird die Konversenkapelle in den Quellen schon früh erwähnt, unter anderem anlässlich der Stiftung der Grafin Aleidis von Kleve im 12. Jahrhundert. Während des Truchsessischen Krieges im 16. Jahrhundert wurde die Abtei dann fast vollständig niedergebrannt. Die Zisterzienser bauten sie in der Folgezeit wieder auf. Als Kloster Kamp schließlich im Jahr 1802 aufgelöst wurde, folgte ein weiterer großer baulicher Verlust.