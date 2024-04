Tourismus in Kamp-Lintfort An dieser Bank starten die Führungen durchs Kamper Gartenreich

„Das freut uns besonders. Was die buchbaren Führungen angeht, sind wir vor allem von Firmen, die hier in der Region ihre Mitarbeitertreffen abhalten, recht gut gefragt. 2023 war sogar eine Firma aus Belgien dabei. Ich denke, das lag daran, dass wir unsere Führungen auf Wunsch auch in Englisch machen“, erklärte Angelika Sturmeit, eine der zehn nach der Landesgartenschau 2020 noch immer tätigen Gästeführerinnen und –führer.