Literatur über Kloster Kamp Europäische Begegnungsstätte lässt Buch-Sammlung digitalisieren

Nach einer gut dreijährigen Erfassungsarbeit sind diese Bücher nun vollständig digital katalogisiert und stehen so auch anderen Bibliothen bundesweit als Fernleihexemplare zur Verfügung. „Das freut uns angesichts des 900-jährigen Kamper Klosterjubiläums natürlich ganz besonders“, erklärte der Erste Beigeordnete Christoph Müllmann am Donnerstag bei einem Pressetermin mit dem zweiten Vorsitzenden der „Europäischen Begegnungsstätte Kloster Kamp“, Herbert Jung und dessen Vereinskollegen Bernd Weggen in der Mediathek. „Viele dieser Bücher schildern die Geschichte der Zisterzienser, wobei für uns vor allem deren Wirken in Europa, in diesem Fall speziell in Frankreich, Deutschland und Polen von großer Bedeutung ist. Der Niederrhein wäre ohne die Mönche nicht das, was er heute ist“, so Weggen.