Kloster Kamp in Kamp-Lintfort Zentrum bringt Museumsführer im Taschenformat heraus

„Vergegenwärtigen wir uns stets: Was heute in einer Vitrine liegt, war einmal in praktischem Gebrauch. Es war schön und zweckdienlich zugleich. Jedes Stück hatte mit Menschen zu tun.“ Mit diesen Worten nimmt der neu erschienene Museumsführer die Besucher mit auf einen informativen Rundgang durch die Schatzkammer von Kloster Kamp, das ehemalige Abteimuseum. Peter Hahnen, Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums, freut sich, den Besuchern jetzt im Jubiläumsjahr von Kloster Kamp ein Büchlein an die Hand zu geben, das die Exponate in der Schatzkammer und ihre zeitlichen Zusammenhänge erklärt und interessante Geschichten dazu erzählt.