900 Jahre Kloster Kamp 900 silberne Medaillen zum Jubiläum

„Eine Sonderprägung ist emotional“, sagt Pfarrer Joachim Brune. „Sie soll in der Postmoderne den Augenblick für die Ewigkeit festhalten.“ Am 31. Januar 2023 präsentierte er als Vorsitzender des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp eine Sonderprägung zum 900-jährigen Jubiläum des Klosters Kamp, das nach der Legende am 31. Januar 1123 heutigen Zeitrechnung gegründet worden sein soll.