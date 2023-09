Auftaktveranstaltung im Zechenpark So soll Kamp-Lintfort trotz Klimawandel lebenswert bleiben

Die Veranstaltung in den Räumen der Eventgastronomie Lufre im Zechenpark war gleichzeitig ein erster Aufschlag, die Kamp-Lintforter mit ins Boot zu holen. Der Bürgermeister begrüßte an diesem Abend gut 70 Teilnehmer, die der Einladung der Stadtverwaltung gefolgt waren, um in einer Ideenwerkstatt daran mitzugestalten, wie Kamp-Lintfort in Zeiten von Hitze, Dürre, Trockenheit sowie Starkregen-Ereignissen auch in Zukunft lebenswert und lebenstauglich bleiben kann. Die Teilnehmer erlebten im Rahmen der Veranstaltung Impulsvorträge, waren jedoch auch aufgefordert, sich an Thementischen mit ihren Ideen einzubringen.