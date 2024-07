Klimawandel Wo in Kamp-Lintfort Wärme-Inseln drohen

Eine erste Maßnahme ist in Kamp-Lintfort bereits umgesetzt: „Als Sofortmaßnahme haben wir mit dem Kreis Wesel Wasserinseln in der Stadt geschaffen. Es gibt bereits mehr als 20 Stellen. Unternehmen, Kitas und die Sparkasse beteiligen sich“, berichtet Axel Witzke von der Stabstelle Klimaschutz. Auch am Rathaus soll demnächst eine Wasserinsel entstehen. Auch werde man jetzt die so genannten Schottergärten in den Blick nehmen. Die Stadt will durch Information und Beratung die Bürger ins Boot holen. Bei einer Bürgerversammlung im September 2023 erfuhr sie bereits große Resonanz. Gut 700 Vorschläge erreichte die Stadtverwaltung aus der Bürgerschaft nach der Veranstaltung.