Wohnungsnot in Kleve und Kamp-Lintfort Der Kampf um Wohnraum geht weiter

Mit dem Wachstum der Hochschule Rhein-Waal konnte das Wohnungsangebot in Kleve in den vergangenen Jahren bei weitem nicht Schritt halten. Das wurde im Spätsommer 2022 offenkundig, als unsere Redaktion berichtete, dass Studenten sogar in Autos schlafen mussten, weil sie nicht rechtzeitig ein Zimmer bekamen. Manche nahmen stundenlange Anreisen in Kauf, andere dachten gar über die Exmatrikulation nach.