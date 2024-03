Familienzentrum St. Josef Vorschulkinder lernen, sich zu behaupten

Im Nullkommanichts waren die Plätze beim „Selbstbehauptungskurs für Maxi-Kinder“ ausgebucht, den das Familienzentrum St. Josef in der Kita Kleine Oase organisiert hatte. Für Kim de Groote, Koordinatorin des Familienzentrums, ein eindeutiger Hinweis darauf, wie sehr den Eltern das Thema auf den Nägeln brennt: „Eltern blicken voller Stolz, aber auch voller Sorge auf die bevorstehende Schulzeit“, berichtet de Groote. „Je nach Definition erlebt jedes zweite bis siebte Kind in der Schule Gewalt- oder Mobbingerfahrung. Und so sind die Sorgen der Eltern nachvollziehbar“, betont die Koordinatorin.