Nach Trennung von der Graf-Recke-Stiftung in Kamp-Lintfort Wie es für die Kitas Arche und Regenbogen weitergeht

Für die beiden Kindertagesstätten Arche und Regenbogen, die sich aktuell noch in der Trägerschaft der Graf-Recke-Stiftung befinden, zeichnet sich eine Lösung ab. Wie berichtet, hat die evangelische Gemeinde als Eigentümerin der Gebäude am 31. Januar sowohl den Mietvertrag als auch den Kooperationsvertrag mit der Graf-Recke-Kindertagesstätten GmbH (einer Tochter der diakonischen Stiftung mit Sitz in Düsseldorf) gekündigt. Die Kündigung erfolgte im Einvernehmen mit der Stadt. Hintergrund waren Ausfälle bei den Betreuungszeiten. Wie die Stadtverwaltung in der Vorlage zum Jugendhilfeausschuss am nächsten Mittwoch, 24. April, mitteilt, habe der Neukirchener Erziehungsverein in Gesprächen „grundsätzlich die Bereitschaft erklärt“, die Trägerschaft zum 1. August 2025 zu übernehmen“. Bis dahin muss aber für beide Kitas eine Übergangslösung her.