Umweltbildung in Kamp-Lintfort Warum Wasser dampfen und eisig sein kann

Jeden Morgen trafen sich alle Kinder in der Mensa und erlebten durch ein kleines Anspiel, womit sie sich im Laufe des Tages beschäftigen konnten. Danach wurde in den Gruppen etwas zu dem Thema Wasser angeboten und kleine Aufgaben erfüllt. „Nachdem wir im Frühjahr schon die Anschaffung einer Regentonne für eine nachhaltige und ressourcenschonende Wassernutzung in der Kita unterstützt hatten, haben wir auch gerne unseren Beitrag zur „Fairen Wasserwoche“ geleistet. Als regionaler Energie- und Trinkwasserlieferant sehen wir es als eine unserer Aufgaben an, schon die Kleinsten für das komplexe Thema Wasser zu begeistern,“ begründete Frank Rattmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Kamp-Lintfort, das Engagement. Mit Unterstützung der Stadtwerke Kamp-Lintfort konnte speziell für die Maxikinder zum Ende der Woche ein besonderes Highlight mit der Umweltpädagogin Claudia Goormann angeboten werden. Die Maxikinder erfuhren in einem Umweltbildungskursus anschaulich und kindgerecht alles Wesentliche über die natürliche Ressource Wasser und entwickeln so ein Verständnis für die komplexen Zusammenhänge.