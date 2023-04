Nachhaltigkeit in Kamp-Lintfort Kita Wirbelwind erhält das Fairtrade-Siegel

Der globale Handel versorgt uns täglich mit Tausenden von Produkten aus aller Welt. Ein großer Teil davon entsteht unter fragwürdigen Anbau- und Herstellungsbedingungen. Die Antwort darauf heißt „Faire Trade“, das heißt, man kauft bewusst Produkte, die möglichst umweltfreundlich produziert und deren Weiterverarbeitungsarbeit angemessen bezahlt wurde. Das Bewusstsein dafür schon bei den ganz kleinen Konsumenten zu sensibilisieren, geschieht in der Kita „Wirbelwind“ schon länger. Jetzt wurde sie dafür von dem „Netzwerk „Faire Metropole Ruhr“ und der nordrhein-westfälischen „Stiftung Umwelt und Entwicklung zertifiziert. Am Montag übergab Bürgermeister Christoph Landscheidt die entprechende Urkunde an die Kita-Leiterin Alexandra Krause und ihre beiden Kolleginnen Angela Hermsen und Eva Zyber.