Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Kita-Kinder läuten den Gartenschau-Frühling ein

Kamp-Lintfort In einem Jahr ist Landesgartenschau: Gestern lud die Laga-GmbH Kinder ein, Blumenkästen zu bepflanzen.

Das war eine große Gärtnerei auf dem Platz vor dem Einkaufszentrum Ek3. Mädchen und Jungen aus zehn Kindertageseinrichtungen und Familienzentren pflanzten am Mittwochmorgen Tagestes (Studentenblumen) und Walderdbeeren in ihre bunt bemalten Blumenkästen. So gab die Landesgartenschau-GmbH den Startschuss für den monatlichen Countdown bis zu dem Großereignis, das am 17. April 2020 beginnt. Martin Becker, Vorsitzender des Kreisverbandes Gartenbau Wesel, unterstützte die Aktion mit 200 Frühlingsblühern und Blumenerde. Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling zeigte sich begeistert: „Das ist so schön. Jedes Kind will eine Blume pflanzen und hat keine Scheu davor, mit bloßen Händen in die Erde zu fassen.“