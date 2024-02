Kindergarten in Kamp-Lintfort Arbeiten für Wirbelwind-Anbau sind gestartet

Wie berichtet will die Stadt Kamp-Lintfort mehr U3-Plätze schaffen. In diesem Bereich gibt es Nachholbedarf: Die U3-Betreuungsquote in Kamp-Lintfort (in Kitas und in der Kindertagespflege) liegt aktuell bei 39 Prozent – das ist über dem Landesdurchschnitt (ca. 30 Prozent), aber auch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (48 Prozent).