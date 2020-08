Coronavirus in Kamp-Lintfort : Kita-Erzieherin positiv getestet - 40 Kinder in Quarantäne

Die Erzieherin einer Kita in Kamp-Lintfort ist positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kamp-Lintfort 40 Kinder der Kita-Wirbelwind in Kamp-Lintfort befinden sich seit Montag in häuslicher Quarantäne. Die Erzieherin hatte Kontakt zu zwei Kita-Gruppen, die in einem Mobilbau/Container betreut werden. Der Betrieb in den drei verbleibenden Gruppen soll weiter laufen.

Eine Erzieherin der Kindertagesstätte Wirbelwind an der Vinnstraße in Kamp-Lintfort ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die rund 40 Kinder der beiden Gruppen, die sie betreut hat, befinden sich in häuslicher Quarantäne. Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel hat den Eltern empfohlen, die Kinder beim Kinderarzt untersuchen und gegebenenfalls abstreichen zu lassen. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen die Erzieherin Kontakt hatte, würden auf das Virus getestet und seien ebenfalls in Quarantäne. Das sind laut Stadtverwaltung sieben Mitarbeiterinnen. Wie der Kreis Wesel am Montag mitteilte, ist die Kontaktnachverfolgung durch den Fachdienst Gesundheitswesen bereits angelaufen.

Die Kita an der Vinnstraße besteht aus fünf Gruppen, die auf zwei Bereiche aufgeteilt sind. Die Erzieherin hatte mit zwei Gruppen Kontakt, die in Mobilbauten/Containern betreut werden. Die anderen drei Gruppen der Einrichtung seien räumlich von diesen getrennt. Sie befinden sich in einem an der früheren Schulmensa angebauten Neubau.

Da das Ansteckungsrisiko durch die räumliche Distanz als sehr gering gelte, so die Kreisverwaltung am Montag, müssten keine weiteren Maßnahmen oder anlassbezogene Reihentestungen durchgeführt werden. Der Betrieb in den verbleibenden drei Gruppen laufe regulär weiter.

In einer Pressemitteilung des Kreises Wesel hieß es, dass sich 60 Kinder in häuslicher Quarantäne befinden. Laut Stadtverwaltung Kamp-Lintfort besuchen insgesamt 40 Mädchen und Jungen die betroffenen Gruppen.

(aka)