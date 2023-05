Inthronisation, Musik und Jahrmarkt in Kamp-Lintfort Bruderschaften bringen Kirmestrubel auf den Kamper Berg

Beim Familienfest am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 18 Uhr, stehen die Kinder mit ihrem Familien im Vordergrund stehen. Bereits im vergangenen Jahr konnten viele Gäste begrüßt werden, da die Bruderschaften verstärkt Werbung in den Kindergärten und Grundschulen gemacht habe. 2023 werde das Spieleangebot deutlich erweitert – zum Beispiel durch eine zweite Hüpfburg für die kleinen Kinder geben. Die größeren Kinder dürfen sich auf der XXL-Hüpfburg austoben. Mit Unterstützung der Kamper Jugend findet eine Kinderolympiade mit tollen Attraktionen wie Torwand schießen, Fußball-Dart, Heißer Draht, Kegelbahn und Leitergolf statt. Ein kleines Startgeld sichere, so die Veranstalter, jedem Kind eine Teilnahmemedaille und ein kleines Mitmachgeschenk sowie die Teilnahme an der Verlosung am Nachmittag. Die Altersempfehlung für die Kinderolympiade liegt bei mindestens drei Jahren. In diesem Jahr wird erstmals eine Ballonkünstlerin bunte Ballonfiguren modellieren.