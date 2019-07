Kirche in Kamp-Lintfort : Kirchengemeinde St. Josef verabschiedet Pastoralreferentin

Pastoralreferentin Andrea van Huet wechselt in eine ähnliche Stelle in der Gemeinde St. Ulrich in Alpen. Foto: Ralf Hohl (hohl)/Hohl, Ralf (hohl)

Mit einem Gottesdienst ist Andrea van Huet am Samstag aus dem Dienst als Pastoralreferentin in der Gemeinde St. Josef in Kamp-Lintfort verabschiedet worden. Elf Jahre lang hatte sie sich in der Gemeinde um die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit gekümmert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Rauhut

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion und die Firmung waren wichtige Schwerpunkte gewesen. Hier war es ihr gelungen, einen großen Kreis von Katechetinnen als Mitarbeiter zu gewinnen, die sie verabschiedeten. Sie war zugewandte Seelsorgerin, hat mit viel Herz und Engagement Jugendliche ausgebildet, Freizeiten organisiert und Kinder- und Familiengottesdienste geleitet. Pastoralreferent Thomas Riedel leitete als Kollege die feierliche Verabschiedung. Auf buntem Papier konnte jeder Besucher eine kleine Botschaft an Andrea van Huet aufschreiben: Was hat Andrea in mir zum Klingen gebracht? Wofür bin ich ihr dankbar? Viele Zettel wurden in einem Kästchen eingesammelt, hinzu kamen bunte Bilder von den Kleinsten der Gemeinde. In den Fürbitten und den persönlichen Geschenken kam noch einmal zum Ausdruck, wie wichtig die 40-Jährige für die Gemeinde war. Persönliche Dankesworte kamen von Pfarrer Michael Ehrle und Firmkatechetin Julia König. Andrea van Huet sagte, sie sei dankbar für die Zeit in St. Josef.