Kirche in Kamp-Lintfort Pfarrfest auf dem Abteiplatz zählt mehr als 1000 Besucher

Die dabei angebotenen Aktionen waren so spannend und originell, dass sich vor sämtlichen daran beteiligten Ständen schon nach kurzer Zeit lange Schlangen bildeten. So durften sich zum Beispiel am Stand der Kamp-Lintforter Kita St. Barbara angehende junge Wisenschaftler beim exakten Abwiegen von weißen Bohnen versuchen. Sehr gefragt war auch das Angebot der Kamper Jugendgemeinde, die Kinder in einer Kiste voller kleiner Styrorpor-Verpackungsteilchen nach den Hüllen von Überraschungseiern suchen zu lassen. All das wurde zusätzlich noch durch ein abwechslungsreiches musikalisches Bühnenprogramm zum Beispiel durch einen Auftritt des Projektchors „Musik Inklusive“, dem Kinderchor des Kamp-Lintforter Familienzentrums und der örtlichen „Alice Band“ bereichert. Darüber hinaus bot das „Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp“ Führungen durch die Abteikirche, die Schatzkammer des Klosters und die Jubiläumsausstellung „Konvent der Bosse“ an. Wer Lust hatte, konnte sich zudem mit einer der Fahrrad-Rickschas der „Youngcaritas Kamp-Lintfort“ gegen einen Spendenbeitrag einmal um den Kamper Berg chauffieren lassen.