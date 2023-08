Kirche in Kamp-Linfort Frauen feiern Mirjam-Sonntag in der Christuskirche

Die evangelische Kirche feiert am 10. September den Mirjam-Sonntag. An diesem Tag wird die Situation der Frauen in den Blick genommen. Die evangelische Kirchengemeinde lädt für 10 Uhr zu einem Ökumenischen Gottesdienst in die Christuskirche an der Friedrich-Heinrich-Allee 22 ein. Ein ökumenischer Kreis von Frauen hat sich um Pfarrerin Dorothee Neubert versammelt, um diesen Gottesdienst vorzubereiten, und diesen Sonntag mit vielen Frauen und Männern aus den unterschiedlichen Gemeinden und Konfessionen zu feiern.