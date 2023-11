Kino in Kamp-Lintfort Kinder erleben den ersten Kinobesuch

Am Sonntag, 10. Dezember, findet für dieses Jahr die letzte Veranstaltung statt. Auf dem Programm steht „Aschenbrödel und der gestiefelte Kater“. Es handelt sich um einen Mitmachfilm: Für Paul (5) und seinem treuen Begleiter, dem Märchenbären, ist eine Welt ohne Märchen unvorstellbar. Er und seine Familie müssen ihr ländliches Zuhause verlassen und ziehen in das große unbekannte Berlin. Paul fühlt sich sehr schnell einsam und unwohl ohne seine Freunde und sein Baumhaus. Das ändert sich, als er auf magische Weise eine Märchenhütte entdeckt, in der alle Märchenwesen leben. Der gestiefelte Kater bittet Paul um Hilfe: Wenn Paul zusammen mit dem Publikum bei „Aschenbrödel“ und „Der gestiefelte Kater“ mitsingt, mitklatscht, mitmacht, leben die Märchen weiter. Paul findet nicht nur neuen Mut, sondern auch Freunde fürs Leben. Und so treten die Schauspieler des 60-minütigen Familienspaßes direkt von der Leinwand aus mit den Kindern im Kinosaal in Kontakt und fordern zum Mitmachen auf. Der Vorverkauf läuft. Zwölf Vorstellungen befinden sich im Angebot. Die Startzeiten: 10.30, 11, 11.30, 12, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14, 14.30, 15 und 15.30. Der Eintritt kostet für alle Besucher 2,50 Euro. Tickets gibt´s auf hall-of-fame.website und an den Kinokassen