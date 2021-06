Sponsoring in Kamp-Lintfort : Kino kooperiert mit den Stadtwerken

Kamp-Lintfort Der Kamp-Lintforter Energieversorger ermöglicht Kino-Besuche für Kita-Kinder in der Hall of Fame. Schon im Mai 2021 wurde ein Sponsoring-Vertrag unterzeichnet.

„Wir haben natürlich gehofft, dass bald wieder geöffnet werden kann und wollten eine Einrichtung wie das Kino in Kamp-Lintfort in dieser schwierigen Zeit weiter unterstützen, um so unseren Beitrag für einen gelungenen Kinostart zu leisten“, erläutert Frank Rattmann, Prokurist bei den Stadtwerken, die Motivation für eine Fortsetzung des Sponsorings. Die Partnerschaft zwischen den Stadtwerken und der Hall of Fame besteht bereits seit Eröffnung des Kinos im Jahr 2019. „Für einen so zuverlässigen Sponsoringpartner sind wir sehr dankbar. Der neue Vertrag beginnt am 1. Juli . Das ist für uns auch noch aus einem anderen Grund ein ganz besonderes Datum. An diesem Tag öffnen endlich wieder die Tore der Hall of Fame“, freuen sich Meinolf und Anja Thies. Der Ticketvorverkauf und das Programm für die kommende Filmsaison wird schon am 28. Juni auf den Internetseiten des Kinos freigeschaltet. Neben den neuesten Filmen wird es nach den Sommerferien auch wieder besondere Angebote wie zum Beispiel die Ladies Night oder den nachmittäglichen Kaffeeklatsch geben.