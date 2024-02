Kinderuni in Kamp-Lintfort Wie Roboter den Menschen helfen können

Ein Roboter im Puppenlook, der Menschen mit Demenz unterstützt, ist nur ein Beispiel dafür, wie Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen mit Hilfe von Robotern länger ein selbstbestimmtes Leben im vertrauen Heim führen könnten. Roboter, die Menschen mit Beeinträchtigung im Alltag oder in der Arbeitswelt unterstützen, heißen Assistive Technologien und stehen bei der Hochschule Rhein-Waal im Mittelpunkt des Forschungsschwerpunktes „Assistenz und Teilhabe“. Wie das Ganze in der Praxis aussehen kann, erklärt Professor Christian Ressel, Leiter des Forschungsgebiets Ambient Intelligent Systems an der Hochschule Rhein-Waal bei der Kinderuni am 21. Februar ab 17.15 Uhr auf dem Campus in Kamp-Lintfort. Mit der Kinder-Uni bietet die Hochschule Rhein-Waal Kindern zwischen acht und zwölf Jahren die Gelegenheit, sich in speziell für sie entwickelten Vorlesungen für die Welt der Wissenschaft zu begeistern. Wie richtige Studenten sitzen sie in Hörsälen und können echten Professoren Löcher in den Bauch fragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.