Kinder- und Jugendmusikfest in Kamp-Lintfort Europaschüler begeistern mit ihrer Musical-Darbietung

Kamp-Lintfort · Das Kinder- und Jugendmusikfestival Kloster Kamp brachte das Musical@School-Projekt an die Europaschule. Eine Woche lang probten die Schüler das Stück „Endlich! Elbphilharmonie“. So verlief die Vorstellung in der Stadthalle.

30.04.2023, 15:30 Uhr

Das Publikum war vom Auftritt der Europaschüler begeistert. Die Sechstklässler sangen und tanzten in der Stadthalle wie die Musical-Profis, mit denen sie eine Woche lang trainiert hatten. Foto: Norbert Prümen

Von Jutta Langhoff

Fünf Tage lang haben gut 70 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe sechs mit vier professionellen Hamburger Bühnenkünstlern an der Entstehung des Musicals „Endlich! Elbphilharmonie“ gearbeitet, am Freitag war es dann soweit. Ab 17 Uhr fand in der mit Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden etwa zur Hälfte besetzten Stadthalle die öffentliche Aufführung statt. Die Veranstaltung war neben einem Familienkonzert mit Schülerinnen und Schülern der Ebert-Grundschule und einem Mitmachkonzert für die Maxi-Kinder der Kamp-Lintforter Kindertagesstätten Teil des „Kinder- und Jugendmusikfestivals Kloster Kamp“.