Karneval für die Kleinen in Kamp-Lintfort Kinder feiern mit Liedermacher Volker Rosin Karneval

Zum zweiten Mal fand der Kinderkarneval des Kamp-Lintforter Karnevalsvereins (KKV) am neuen Standort auf dem ehemaligen Zechenparkplatz an der Ecke Bendsteg / Friedrich-Heinrich-Allee statt. Am Sonntag konnten die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern in dem riesigen Zelt wieder ausgelassen Karneval feiern. Die Stadtwerke Kamp-Lintfort unterstützen die Veranstaltung schon seit vielen Jahren. Neben vielen Akteuren des KKV war auch Volker Rosin wieder bei der Kindersitzung dabei und das schon zum sechsten Mal.