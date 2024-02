Mehr als nur ein Festival in Kamp-Lintfort Musik für 600 Kinder aus vier Städten

Das Kinder- und Jugendmusikfestival erhält keine öffentliche Förderung. Es finanziert sich zu 40 Prozent durch die Sponsorengelder und zu 60 Prozent durch den eigenen Förderverein Grancino. Dies zusammen ermöglicht, Kindern und Jugendlichen in Kamp-Lintfort, Rheinberg, Neukirchen-Vluyn und Moers auch in diesem Jahr drei verschiedene kulturelle und altersgerechte Angebote zu machen. Den Auftakt bildet in der nächsten Woche ein szenisches Mitmachkonzert für Kinder der zweiten Schuljahre in Rheinberg (28. Februar, Stadthalle) und in Moers (29. Februar, Martinstift). In beiden Städten zu Gast ist das Duo „The Twiolins“ mit Marie-Luise Dingler (Violine) und Christoph Asmus (Viola). In dem Mitmachkonzert, in dem es um ein Eichhörnchen und einen Igel geht, die gerne ihre Musik mit anderen teilen möchten, werden die Mädchen und Jungen aktiv in die Handlung durch direkte Ansprache eingebunden. Sie sollen singen, tanzen und mit Händen und Füßen für den nötigen Rhythmus sorgen.