Kiesabbau am Niederrhein Städte schreiben im Kies-Streit Brandbrief an Hendrik Wüst

Diesen Vorschlag hatte man bereits im März Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur im Rahmen einer Diskussionsrunde in Kamp-Lintfort unterbreitet. Solch ein Teilplan würde aus Sicht der betroffenen Kommunen ermöglichen, den Regionalplan ohne die schwierigen Fragen und Abwägungen zum zukünftigen Kiesabbau wie geplant Ende des Jahres zu beschließen. Dies habe die Ministerin seinerzeit ohne weitere Begründung abgelehnt, erinnerte Christoph Landscheidt am Freitag. Deshalb erreichte auch Ministerpräsident Hendrik Wüst in diesen Tagen ein Brandbrief vom Niederrhein. Darin wird er gebeten, im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz die Rechtsauffassung der Ministerin im Sinne der betroffenen Kommunen und der niederrheinischen Kulturlandschaft mit ihrer Bedeutung für die heimische Lebensmittelversorgung zu überprüfen. Landrat Ingo Brohl beschrieb am Freitag das Dilemma so: „Das Land zeichnet uns als Ökomodellregion aus. Gleichzeitig entzieht man uns das, was wir brauchen: Flächen.“ Auch könne man auf Baggerseen keine Windräder bauen, hieß es vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung selbst einen neuen Landesentwicklungsplan auflegen wolle, der den dringenden Ausbau der Wind-Energie planerisch festlege, hieß in der Pressekonferenz, zu der die Bürgermeister im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort zusammengekommen waren.