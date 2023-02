Regionalplan in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort Protest gegen den Kiesabbau geht weiter

Nachdem der Regionalverband Ruhr (RVR) am Dienstag über die neue Flächenkulisse für den Kiesabbau am Niederrhein informiert hatte, knallten bei Familie Nolte in Neukirchen-Vluyn am Abend die Korken, die Erleichterung war groß. Ihr Hof liegt an der Kreuzung von Boschheidestraße und Seiltgenweg – bei den ursprünglichen Auskiesungsplänen wäre „Noltanien“, wie der Hof auch genannt wird, den Baggern zum Opfer gefallen. Dazu wird es nun nicht kommen: In der dritten Offenlage des Regionalplanes werden die Bereiche „Boschheide“ und „Rayen/Hochkamer“ in Neukirchen-Vluyn aus dem bisherigen Entwurf gestrichen.