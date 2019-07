Kiesabbau in Kamp-Lintfort : Landtag stimmt Freitag über LEP ab

René Schneider. Foto: kdi. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Kamp-Lintfort In einem Brandbrief hat der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider am Dienstag an seine Kollegin Charlotte Quik von der CDU appelliert, am Freitag doch noch gegen den Landesentwicklungsplan (LEP) zu stimmen, um so eine Ausweitung der Auskiesungsflächen im Kreis Wesel zu verhindern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Jetzt ist die letzte Chance: Wenn der LEP trotz aller Proteste so abgenickt wird, muss die Planungsbehörde später mindestens 300 Hektar zusätzliche Fläche zur Auskiesung bereitstellen“, sagt Schneider voraus. Weil der neue LEP vorsieht, dass Versorgungssicherheit mit Kies und Sand für 25 statt nur für 20 Jahre sichergestellt sein muss, bleibe den Planern bei der Umsetzung der Landesvorgaben später nichts anderes übrig, als weitere Flächen für den Abbau vorzusehen. „Diese 300 Hektar haben dann die zu verantworten, die im Landtag für eine Entfesselung der Kiesindustrie stimmen“, betont er und wirbt für einen Entschließungsantrag seiner Fraktion, der dies noch in letzter Minute verhindern will. Abgrabungskonferenzen, bei denen sich alle Beteiligten künftig auf einzelne Flächen einigen sollen, griffen dagegen ins Leere. „Das Land fordert soviel neuen Kies und Sand, dass es dafür keine unumstrittenen Abbauflächen mehr gibt.“