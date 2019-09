Kiesabbau in Kamp-Lintfort : Eine Bank als Zeichen des Protests

Kamp-Lintfort Die IG Dachsbruch hat in ihrem Kampf gegen den Kiesabbau symbolische Unterstützung erhalten.

Ein paar Bänke und Stehtische, mehrere Sonnenschirme, eine Tisch mit Suppentöpfen und Tellern für das Mittagessen boten bei strahlendem Sonnenschein an der Geraden Straße 104 ein friedliches Bild – auf den ersten Blick. Denn wer die Infowand mit Sätzen wie „Getreide statt Kies“ oder „Stoppt den Wahnsinn“ und die wehende Fahne der IG Dachsbruch ausmachen konnte, dem war klar, dass es um mehr als nur ein nettes Beisammensein am Wickrather Feld ging. Als Anlass für das Treffen der Kiesgegner diente eine besondere Spende der Kamp-Lintforter Grünen, die eine Sitzbank zur Verfügung gestellt hatten.

Da komme dann halt der Niederrheiner als „sturer Kerl“ daher und „stellt eine Bank hin und betoniert sie auch noch ein“, ergänzte der Grünen-Ortsverbandssprecher Stefano Heitmann. Er nennt die Bank „eine wundervolle Form des Protestes.“ Man wolle auch noch in Jahrzehnten dort sitzen, sagt er. „Jeder, der hierher kommt, wird damit an das Vorhaben erinnert.“ Auch Marion Kempken von der IG Dachsbruch begrüßte das symbolische Zeichen. Das Ganze sei dann ein Art „Sit-in, nur gemütlicher“, sagte sie. „Wir müssen den Kiesunternehmen weiter etwas entgegensetzen. Unsere Argumente werden mit solchen Formulierungen wie ,Baggern ist Bio’ in Grund und Boden getreten. Das ist und bleibt dann ein Baggerloch, was dem Grundwasser schadet.“ Der Niederrhein sei ausgekiest, machte Kempken klar. „Wenn noch etwas gerettet werden soll, muss jetzt etwas passieren.“ Sie verwies auf die Pferdewirtschaft, die Agrarflächen, den Euregio-Reitweg. „Man vernichtet hier Flächen auf ewig.“