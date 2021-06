Kiesabbau am Niederrhein : Kies-Klage: Bürger warten noch immer auf Klärung

Kamp-Lintfort Ende 2019 erhoben der Kreis Wesel und die Städte Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Alpen Klage gegen den Landesentwicklungsplan vor dem Oberverwaltungsgericht. Landtagsabgerordneter René Schneider will wissen, warum bislang keine juristische Entscheidung vorliegt.

Mit Verabschiedung des novellierten Landesentwicklungsplanes im Jahr 2019 habe die Landesregierung aus CDU und FDP weitreichende Änderungen in der Landesplanung auf den Weg gebracht, die zur Konsequenz hätten, dass am Niederrhein in Zukunft noch mehr Kies abgebaut werden solle. Dagegen habe sich in den Kommunen Widerstand geregt. Der Kreis Wesel und die Kommunen Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Alpen nahmen dies zum Anlass, ein Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. „Neben der Erfassungsmethode ist vor allem fraglich, welchen Bedarf die Landesregierung eigentlich sichern will – etwa den regionalen oder die landesweiten und bundesweiten Bedarfe einschließlich des Exports“, so René Schneider.