Kiesabbau in Kamp-Lintfort : „Wir müssen den Widerstand verstärken“

Sie machen sich für die Rohstoffwende stark: Peter Schiffler, Bürgermeister Christoph Landscheidt und SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider diskutierten mit Bürgern über die dritte Offenlegung des Regionalplans. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die IG Kiesausstieg informierte ihre Mitglieder am Dienstag über den aktuellen Sachstand in der Kies-Diskussion sowie die dritte Offenlegung des Regionalplans. Sprecher Peter Schiffler schwor seine Zuhörer auf weitere Proteste ein.

Am Ende der Info-Veranstaltung im Schirrhof blieb Peter Schiffler nur ein Fazit: „Wir müssen den Widerstand verstärken. Der Protest geht weiter“, schlussfolgerte der Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Kiesausstieg und rief seine Zuhörer zur Teilnahme an einer Demonstration am Freitag, 21. Oktober, vor dem Kreishaus Wesel auf. Dort findet ab 18 Uhr eine Informationsveranstaltung des RVR über die dritte Offenlegung des Regionalplanes für Bürger statt. Die Demo soll laut Schiffler um 16 Uhr starten.

Die Hoffnung, dass nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) in Münster im Mai mehr Ruhe und Sachlichkeit in die Diskussion um den Kiesabbau am Niederrhein einkehren würde, ist in Ernüchterung umgeschlagen. „Der RVR hat es eilig und in der Sitzung der Regionalversammlung im September die dritte Offenlegung eines überarbeiteten Regionalplans beschlossen“, informierte Schiffler die Mitglieder der Interessengemeinschaft und weitere Teilnehmer. „Sie haben damit eine Eile ins Verfahren gebracht, die für uns nicht nachvollziehbar ist.“ Denn es sei weder klar, wie der neue Plan im Detail aussehe, noch sei der Landesentwicklungsplan auch nur in Ansätzen neu formuliert, so Peter Schiffler.

Info RVR lädt Bürger ins Kreishaus Wesel ein Regionalplan Der RVR wird am Freitag, 21. Oktober, 18 Uhr, im Kreishaus Wesel über die Auswirkungen des Urteils zum Landesentwicklungsplan und die Vorbereitungen auf die dritte Beteiligungsrunde zum Regionalplan berichten. Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel wird die Fragen der Bürger zum Verfahrenstand beantworten.