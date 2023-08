„Kiddie Run“ in Kamp-Lintfort Kinder treten trotz Hitze zum Gestfeldlauf an

Begleitet wurde der „Kiddie Run“ von einem kleinen Rahmenprogramm, welches die Akteure des Runden Tisches Gestfeld auf die Beine stellten. So boten die KoT Gestfeld und die katholische Kita „Kleine Oase“ Bewegungsspiele an, bei der Awo Kita Sudermannstraße konnten sich die Kinder im Eierlauf und Sackhüpfen versuchen, und die Hüpfburg des Stadtsportverbandes Kamp-Lintfort lud zum Toben ein. Für das leibliche Wohl sorgte die Ernst-Reuter-Schule und das Stadtteilteam des Jugendamtes mit selbstgebackenen Waffeln. Am Getränkestand der Tafel Kamp-Lintfort und der städtischen Anlaufstelle Gestfeld in Kooperation mit dem Awo-Kreisverband konnte sich insbesondere nach dem Lauf erfrischt werden.