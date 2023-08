Das ist die Dackelwallfahrt Wallfahrt auf vier Pfoten

Treffpunkt ist um 14.15 Uhr am Konzert- und Bühnenhaus. Von dort gehen Mensch und Tier zum Kreuzweg, Pastoralrefent Frank Ingendae übernimmt die Begleitung der Gruppe, die später zum Kapellenplatz zieht. Hier wird eine Kerze gesegnet, die auch in der Kerzenkapelle aufgestellt wird. Abschluss der Wallfahrt ist die Segnung von Menschen und Hunden um 16 Uhr am „Kinderbrunnen“ an der Amsterdamer Straße.