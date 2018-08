Kein Erzieher-Mangel in Kamp-Lintfort

Serie Kitas in Kamp-Lintfort

Dr. Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter in Kamp-Lintfort Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort Während andere Städte in NRW über fehlendes Personal klagen, hat die Stadt Kamp-Lintfort alle freien Stellen besetzen können. Jugenddezernent Christoph Müllmann ist zufrieden. Die Stadt bildet selbst Erzieher aus.

Immer mehr Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen fehlt es an Fachkräften. Die Träger finden nicht genügend Erzieher, um der steigenden Zahl von Kinder je Einrichtung gerecht zu werden. Wie sieht die Situation in Kamp-Lintfort aus?