Viele tausend Narren in Kamp-Lintfort Der erste Rosenmontagszug seit vier Jahren

Die neue Zugstrecke muss sich aber erst einmal einspielen. Der närrische Lindwurm startete gegen 13.30 Uhr erstmals am Tor Ost und verlief dann auf der Moerser Straße in Richtung Innenstadt. Am Startpunkt Moerser Straße / Franzstraße standen aber nur wenige feierfreudige Narren, um den närrischen Lindwurm mit einem großen Helau zu begrüßen. Je näher der Zug aber in Richtung Innenstadt rollte, desto größer wurde der Jubel am Straßenrand. Das ist der neue Streckenverlauf: Kreisverkehr Montplanet Straße, Friedrichstraße, Wilhelmstraße, Kreisverkehr Am Rathaus, Karl-Flügel-Platz, Busbahnhof, Moerser Straße, Ringstraße ABC-Gebäude und Friedrichstraße. 13 Wagen und 14 Fußgruppen waren am Rosenmontag mit dabei. Die beste Aussicht hatten die Bewohner der Straßen, die zur Zugstrecke gehörten. Sie winkten den Karnevalisten fröhlich vom Fenster aus zu oder positionierten sich bunt kostümiert vor ihren Haustüren. Leider zeigte sich das Wetter ein wenig jeck: Sonne und Regenschauer wechselten sich immer wieder ab. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Die Karnevalisten ließen Kamelle regnen.