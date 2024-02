Karneval 2024 Das sind die Karnevalspartys in Kamp-Lintfort

Die jecken Damen und Herren haben sich am Wochenende schon warm geschunkelt. Jetzt geht es in die heiße Phase der fünften Jahreszeit – in Kamp-Lintfort mit einem Partymarathon im 1600 Quadratmeter großen Karnevalszelt an der Friedrich-Heinrich-Allee, Ecke Bendsteg. Wie bei der Premiere 2023 sorgt Veranstalter Viva Concepts Niederrhein zusammen mit dem Kamp-Lintforter Karnevalsverein und dem Karnevalskomitee Kolping auch in diesem Jahr für Partystimmung in der Hochschulstadt. Künstler-Prominenz von Olaf Henning bis Norman Langen geben sich am langen Karnevalswochenende dort die Klinke in die Hand. „Der ehemalige Zechenparkplatz verwandelt sich erneut in die wohl größte Karnevals-Party-Area am Niederrhein“, verspricht Jens Naujokat, der mit seinem Team von Viva Conepts Niederrhein die Partys organisiert. In diesem Jahr hat das Zelt diverse Anbauten. Im weitläufigen Außenbereich wird es ein gastronomisches Angebot und mehr geben.