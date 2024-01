Karneval in Kamp-Lintfort Wen die CDU zum Katerfrühstück empfing

Schwarz und Orange sind die Farben den Prinzenpaares Lars I. und Magdalena I. Denn das sind die Farben des Karnevalskomitees Kolping, ihres Karnevalsvereins, dessen erstes Prinzenpaar sie seit 1954 sind. Lars und Magdalena Richter sind auch Mitglieder der CDU und gehören der CDU-Fraktion an, seine Tollität als Sachkundiger Bürgerin, ihre Lieblichkeit als Ratsfrau. So besuchten sie das CDU-Katerfrühstück im Josef-Jeurgens-Haus schon in Zeiten, als sie noch nicht närrische Regenten waren. Am Sonntag hatten sie dort als Prinzenpaar ein Heimspiel.