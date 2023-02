Karneval 2023 in Kamp-Lintfort So fröhlich ging es auf der Kindersitzung zu

Seit 2016 legte Volker Rosin einmal im Jahr in Kamp-Lintfort Station ein, immer am Sonntag zwei Wochen vor Rosenmontag im Festzelt gegenüber der Geschäftsstelle der Stadtwerke Kamp-Lintfort an der Wilhelmstraße. Dann kam die Corona-Pandemie, und es gab erstmal keine Karnevalssitzungen mehr. Nach zweijähriger Zwangspause ging es am Tulpensonntag 2023 wieder los. Die Kinder konnten in dem riesigen Zirkuszelt auf dem ehemaligen Zechenparkplatz an der Ecke Bendsteg / Friedrich-Heinrich-Allee endlich wieder mit Volker Rosin richtig Karneval feiern.