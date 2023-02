Neupflanzung auf dem Karl-Flügel-Platz Kamp-Lintfort pflanzt Friedensbäume

Vier 16 Meter hohe Stieleichen auf der Rasenfläche am Karl-Flügel-Platz setzen seit Dienstag ein Zeichen gegen Krieg und Terrorismus. Innerhalb von nur drei Tagen, meldet die Stadt am Mittwoch, habe man die vier Stieleichen, die auf ein Gewicht von rund 13 Tonnen pro Baum kommen, vor dem Rathaus eingepflanzt. Hintergrund der Bepflanzung waren eine Initiative des Integrationsrates in Kamp-Lintfort und gemeinsame Beschlüsse von Integrationsrat und und Stadtrat. Danach sollen die Eichen auf dem Platz vor dem Rathaus im Herzen der Stadt ein Zeichen setzen für den Frieden und zum Gedenken an die Opfer von Kriegen und Terror. Dank der Zusammenarbeit mit der Baumschule Schmitz aus Kaarst konnten alle vier Bäume bereits am Dienstag gepflanzt werden. Die Bäume haben laut Stadt eine ausreichend große Baumgrube, die mit Baumsubstrat verfüllt sei. Außerdem seien Bodensensoren für eine optimale Bewässerung eingebaut worden. Im Laufe der nächsten Monate soll zur Erläuterung der Friedensbäume noch eine Schrifttafel aufgestellt werden. Dann soll auf dem Karl-Flügel-Platz auch eine Veranstaltung zu dem Gedenkort geben, teilt die Stadt mit.