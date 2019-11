Kamper Konzerte : Trio Charolca begeistert mit tänzerischer Leichtigkeit

Das Trio spielte in der ungewöhnlichen Besetzung mit Flöte, Bratsche und Harfe. Foto: Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

KAMP-LINTFORT Mit einem außergewöhnlichen Programm präsentierte die Reihe der Kamper Konzerte einen Höhepunkt der Saison: Zu Gast war das Trio Charolca mit der Flötistin Anne Cathérine Heinzmann, dem Bratscher Roland Glassl und dem Harfenisten Andreas Mildner.

Zum Auftakt hatte Charolca Jean Leclairs Triosonate D-Dur gewählt, ein Paradebeispiel der Musik des Komponisten, der ein intensives Leben als Korbflechter, Tänzer, Tanzlehrer und Geiger führte und in dessen Musik der Bezug zum Tanz deutlich hörbar ist. Tänzerische Leichtigkeit sollte, so Glassl, „ein bisschen als roter Faden“ dienen – von Leclairs Sonate, deren spieltechnische Herausforderungen das Trio in einer ebenso virtuosen wie klangschönen Interpretation mühelos meisterte, bis zu Debussys Sonate für Flöte, Viola und Harfe – dem Initiatialwerk für die Besetzung.