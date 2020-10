Kammermusik in Kamp-Lintfort : Kamper Konzerte: Musikerinnen spielen Sonaten

Kamp-Lintfort Wegen der Corona-Pandemie findet dieser Kammermusikabend in der Stadthalle in Kamp-Lintfort statt. Es spielen Katharina Apel (Violoncello) und Megumi Hashiba (Klavier).

Die Kamper Konzerte ziehen ein weiteres Mal wegen der Corona-Pandemie in die Stadthalle Kamp-Lintfort um. „Die ersten Konzerte, die wir Anfang September dort veranstalten durften, haben ausgezeichnet funktioniert“, berichtet Pressesprecherin Jeannette von der Leyen. In der Stadthalle sei es möglich, alle in diesen Tagen so besonders wichtigen Covid-19-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Der Saal fasse im Normalfall 740 Personen, die Kamper Konzerte findet mit 100 Zuhörern statt. Die nächsten Konzerte finden am Mittwoch, 14., und am Donnerstag, 15. Oktober. Es spielen Katharina Apel (Violoncello) und Megumi Hashiba (Klavier) Sonaten von Debussy, Beethoven und Poulenc.