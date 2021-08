Musik in Kamp-Lintfort : Kamper Konzerte: Alinde-Quartett spielt im Schirrhof

Musik in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Da im Rokokosaal des Klosters Kamps die gebotenen Abstandsregeln nicht einzuhalten sind, weichen die Kamper Konzerte einmal mehr in den „Pferdestall“ des Schirrhofes an der Friedrich-Heinrich-Allee aus.

Die Kamper Konzerte gehen weiter: Am 15. und 16. September gastiert das Alinde-Quartett im Veranstaltungssaal des Schirrhofs an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung macht es möglich. Musikfreunde dürfen sich insbesondere auf Franz Schuberts Streichquartette freuen. Er habe es schon als ganz junger Mann geliebt, Quartette mit harmonischen Landschaften und Volksmelodien miteinander zu verbinden, teilen die Veranstalter mit.