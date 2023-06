Schützen in Kamp-Lintfort Kamper Kirmes feiert mehrere Premieren

Die Band aus dem Raum Köln, die im Karneval groß geworden ist, mischt Rock, Pop und Partymusik aus sechs Jahrzehnten, um sich schnell in die Herzen der Partygäste zu spielen, diesmal noch schneller als vor einem Jahr. Mit geschätzten 650 waren es diesmal rund 50 mehr. Nicht wenige hatten die Karten online gekauft, nachdem dieser Verkaufsweg Premiere gefeiert hatte. Für das Jahr 2024 ist wieder geplant, die Band einzuladen, deren Musiker schon mit berühmten Künstlern auf der Bühne standen, um diese im Hintergrund zu begleiten, zum Beispiel Phil Collins, Anastacia oder Andrea Berg. „Die Besucher der Kamper Party sind jünger geworden“, freute sich Bettina Bachus, Pressesprecherin der Kamper Bruderschaft. „Nicht selten kommen Eltern mit ihren erwachsenen Töchtern oder Söhnen. 2024 könnte es eine Cocktailbar geben. Das wäre eine Bereicherung und die nächste Premiere.“ Am Samstagabend wurden Jürgen und Irmgard Preuß inthronisiert, die für zwei Jahre das Königspaar der St. Johannes Nepomuk Bruderschaft Alt-Lintfort sind, wie schon 2009, als die St. Josef Bruderschaft Kloster Kamp und die Nepomuk Bruderschaft das erste Mal gemeinsam zur Kamper Kirmes einluden. Jürgen Preuß hatte beim Schießen am 29. April 2023 den Vogel von der Stange geholt. Vor der Inthronisation wurde Gottesdienst in der Kamper Abteikirche gefeiert, bei dem Christoph Kämmerling, Pastoralreferent im Ruhestand, über den Wahlspruch der Bruderschaften, Glaube, Sitte, Heimat sprach. Dieser Wahlspruch wurde zur Kamper Kirmes auf einer neuen Holztafel verewigt, weil in der alten der Holzwurm gewirkt hatte.