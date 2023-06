CDU Kamp-Lintfort will Fraktionsgelder kürzen „Eine Erhöhung um rund 40 Prozent gehört sich einfach nicht“

Im Rahmen der letzten Haushaltsplanberatungen sei eine Erhöhung der Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen von bisher 61.221 Euro auf 100.320 Euro ab dem Jahr 2023 beschlossen worden. Dieser Beschluss sei ausschließlich mit den Stimmen der SPD-Fraktion gefasst worden. „Alle anderen Fraktionen, CDU, Grüne, Linke, FDP und Libra lehnten diese unverhältnismäßig starke Erhöhung ab. Die Verteilung der Fraktionsgelder richtet sich derzeit ausschließlich nach Anzahl der Ratsmitglieder der Fraktionen“, erklärt Fraktionschef Simon Lisken im Antrag. Seitens der CDU sei durchaus auch befürwortet worden, eine angemessene Erhöhung der Mittel aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten vorzunehmen. „Eine Erhöhung um rund 40 Prozent und somit um fast 40.000 Euro mehr, passt jedoch weder in die Zeit noch in die finanziellen Möglichkeiten der Stadt. Sie gehört sich einfach nicht“, stellt Simon Lisken fest. Das Aufgabenspektrum aller Fraktionen habe sich durch Digitalisierung, notwendiger Präsenz in sozialen Medien und dem damit verbundenen Zeitaufwand verändert. Ebenfalls seien Personalkostensteigerungen zu berücksichtigen. „Unstreitig ist jedoch hierbei, dass die Arbeit für alle im Rat vertretenen Fraktionen unabhängig von der Anzahl der Ratsmandate eben dieselbe ist. Dass gemäß dieser Erhöhung die SPD-Mehrheitsfraktion mehr als die Hälfte, also über 20.000 Euro zusätzlich bekommt, widerspricht somit dem Ansinnen des damaligen SPD-Antrags. Diese Selbstbedienungsmentalität der SPD ist wirklich unerträglich und nicht hinnehmbar“, zeigt sich Fraktionschef Simon Lisken verärgert.