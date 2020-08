Bildung in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintforts jüngste Forscher

Am Forscher-Bauwagen des Lions Clubs erhielten die Kita-Kinder die Plakette von Yvonne Willicks überreicht. Foto: Lea Mispelkamp

KAMP-LINTFORT Die Kita St. Marien erhielt zum dritten Mal die Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ verliehen. Die Plakette überreichte Laga-Botschafterin und Fernsehmoderatorin Yvonne Willicks.

Sie sind wohl die jüngsten Forscher Kamp-Lintforts, und sie sind neugierig wie eh und je. Am Donnerstag erhielt der katholische Kindergarten St. Marien zum dritten Mal die von der nordrhein-westfälischen Förderstiftung „Zukunft durch Innovation“ (zdi) vergebene Auszeichnung als „Haus der kleinen Forscher“. Zur Übergabe der Zertifizierungsplakette trafen sich am Vormittag insgesamt 13 Kinder und vier Erziehrinnen der St.-Marien-Kita mit Vertretern der zdi-Forschungsstiftung, dem Lions-Club Kamp-Lintfort/Rheinberg, der Hochschule Rhein-Waal sowie dem Geschäftsführer der Landesgartenschau Martin Notthoff und Yvonne Willicks im Kinderforschungsgarten der Laga.

„Ihr seid heute hier die Allerwichtigsten“, begrüßte Yvonne Willicks, Fernsehmoderatorin und Botschafterin des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ die Kleinen, bevor sie die Zertifizierungsplakette übergab. „Ich weiß, eure vorherige Gruppe hat über den Mond geforscht. Wisst ihr denn auch was über den Mond?“ Oh ja, das taten sie und überschlugen sich dabei regelrecht mit ihren Antworten. Sie selber gehören erst seit Ende dieser Sommerferien zu einer neuen Forschergruppe in ihrer Kita, und müssen ihr eigenes Thema erst finden. „Wir machen die Kinder dazu zunächst mit vielen verschiedenen Themen bekannt und sehen dann, wofür sie sich besonders interessieren“, erklärte Kindergartenleiterin Manuela Kempkes.

„Danach machen wir sie dann in Form von Bilderbüchern, Liedern und Geschichten weiter damit vertraut. Kinder sind sehr neugierig und begeisterungsfähig.“ In diesem Fall scheint sich das Forschungsgebiet der neuen Gruppe bereits ein wenig herauskristallisiert haben. Wahrscheinlich wird es dabei um Musikinstrumente gehen und die Frage, warum sie so verschiedene Töne produzieren. „Möglicherweise ändert sich das Interesse der Gruppe aber auch spontan zu einem anderen Thema hin. Dann gehen wir natürlich darauf ein.“

Eine solche Interessenverlagerung könnte vielleicht sogar schon geschehen sein, denn während sich die Erwachsenen eher über theoretische Bildungsziele austauschten, durften die Kleinen aus im Bauwagen des Kinderforschungsgartens gelagerten Kanthölzern eine sich selbst tragende Brücke bauen. „Das war toll, dass ich daran mitbauen konnte“, freute sich die fünfjährige Mia, während ihre gleichaltrige Freundin Sophie es beeindruckender fand, dass sie sich an die Konstruktion hängen konnte, ohne sie damit zum Einsturz zu bringen. „Wir lernen bei diesen Forschungen oft selber noch eine Menge. Manche Sachen wissen wir Erwachsene auch nicht“, bekannte Manuela Kempkes. „Was das angeht, habe ich allerdings zum Glück ein sehr waches, interessiertes Team“, erklärte sie und fügte abschließend hinzu: „Uns allen ist es nämlich ein echtes Anliegen, bei unseren Kita-Kindern das Lernverhalten zu wecken und zu fördern.“ Mit der Zertifizierung „Haus der kleinen Forscher“ würdigt die Stiftung Kindertagesstätten in Deutschland, die sich in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik engagieren.