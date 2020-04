Hilfe in Zeiten der Corona-Pandemie : Kamp-Lintforterin spendet für das Kindernest

Heike Schönfeld übergab ihre Spende an Petra Treeter. Sie leitet das Kindernest in Kamp-Linfort. Foto: Jan Bergmann

Kamp-Lintfort Seit mehreren Wochen näht Heike Schoenfeld ehrenamtlich Mund-Nasen-Masken. Die Einnahmen hat sie jetzt an das Kamp-Lintforter Kindernest gespendet „Nach 241 Meter Schrägband schneiden, bügeln und nähen, sowie 804 Falten einbügeln später, kann ich 1150 Euro an das Kindernest in Kamp-Lintfort übergeben“, sagt Schoenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken