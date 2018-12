Handwerk in Kamp-Lintfort: Miss Elli schneidert bunte Laga-Taschen

KAMP-LINTFORT Elisabeth Hillmann stellt unter dem Label „Miss Elli“ schon länger originelle Hand- und Strandtaschen, Laptop- und Bücherhüllen und Kulturtäschchen her - jetzt auch mit dem Logo der Landesgartenschau.

Elisabeth Hillmann stellt unter dem Label „Miss Elli“ schon länger originelle Hand- und Strandtaschen, Laptop- und Bücherhüllen, Kosmetik- und Kulturtäschchen, Handy-Etuis und viele andere nützliche Dinge für den täglichen Gebrauch her. An eine besondere „Laga“-Kollektion hatte sie bis dahin noch gar nicht gedacht. Aber der Gedanke gefiel ihr. „Ich hatte sofort ganz viele Sachen im Kopf, die man dazu anfertigen könnte“, erzählt sie. „Mappen- und Handyhüllen zum Beispiel. Vor allem aber Taschen.“ Natürlich wusste sie als gelernte Bankkauffrau, dass man ein geschütztes Emblem nicht so einfach verwenden darf, also holte sie sich zunächst erst einmal die Erlaubnis dafür ein. „Damals noch gegen eine verhältnismäßig kleine Gebühr“, erinnert sie sich. „Allerdings nur begrenzt bis zum nächsten Sommer.“ Inzwischen wurden die Rechte zur Vermarktung des Logos an eine entsprechende Werbefirma übergeben. Da dürfte eine Verlängerung nicht nur schwierig, sondern auch sehr viel teurer werden. Noch gilt ihre Lizenz aber, und so sind in ihrem kleinen Nähzimmer daheim in der Neuendickstraße 72 inzwischen zahlreiche Filztaschen entstanden, auf deren Klappen die vier „fröhlichen Laga-Blumen prangen.