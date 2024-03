Verwechselung vor Gericht Kamp-Lintforter zu Unrecht angeklagt – Täter trägt den gleichen Namen

In einem Mehrfamilienhaus in Kamp-Lintfort soll es am 17. September 2023 zu einem Wortgefecht gekommen sein, bei dem ein Kamp-Lintforter von seinem Gegenüber massiv und fremdenfeindlich beleidigt worden sein soll. Der Kamp-Lintforter, der beleidigt wurde, meldete den Vorgang der Polizei. Er nannte auch den Nachnamen des Täters. Die Polizei ermittelte als Täter allerdings eine Person, die den gleichen Nachnamen trug und im Mehrfamilienhaus daneben wohnte.