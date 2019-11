Besuch in der Stadthalle : Vorschulkinder lernen die Welt des Theaters kennen

Aha, so sieht also eine Garderobe aus, staunten die Jungen und Mädchen beim Theaterbesuch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort „Jedem Kind ein Theaterbesuch“ heißt es wieder einmal. Mädchen und Jungen aus Kitas blickten hinter die Kulissen der Stadthalle und erlebten den „Miesepups“.

Seit inzwischen neun Jahren schon ermöglicht es die Stadt Kamp-Lintfort gemeinsam mit der Volksbank Niederrhein als Sponsor und der Dinslakener Burghofbühne, dass jedes Kamp-Lintforter Kindergartenkind einmal kostenlos ins Theater gehen kann. Am Dienstagmorgen sahen in der frisch sanierten Stadthalle 50 Vorschulkinder der Kitas „Wirbelwind“, „Pusteblume“ und des katholischen Kindergartens St. Barbara mit dem Stück „Der Miesepups“ die erste diesjährige Vorstellung. Vorher gab die Theaterpädagogin Klara Kaltenbacher Kindern eine Einführung in die Bühnenwelt. „Was braucht man denn so in einem Theater?“, fragte sie und zeigte auf die Scheinwerfer über sich. „Licht.“ „Ja richtig, und Lautsprecher für Musik und Geräusche.“ Alle nickten. „Und wer arbeitet am Theater?“ „Puppen“, wusste ein Mädchen. „Ja manchmal auch Puppen.“ „Und Clowns“, ergänzte ein Junge. „Stimmt ebenfalls, aber sonst nennt man sie Darsteller“.